РФПЛ. ЦСКА – чемпион, «Динамо» вылетело в ФНЛ и другие результаты

Сегодня состоялись поединки заключительного 30-го тура РФПЛ. ЦСКА победил «Рубин» в Казани и завоевал чемпионское звание, «Ростов» обыграл в гостях «Терек» и завершил сезон на втором месте, а «Динамо» уступило «Зениту» и покинуло РФПЛ. В других матчах «Крылья Советов» сыграли вничью с «Анжи», «Краснодар» с минимальным счетом нанес поражение «Амкару», «Уфа» добилась победы над «Спартаком», «Урал» победил «Кубань», а «Локомотив» разгромил «Мордовию»

Чемпионат России. Премьер-лига. 29-й тур

Крылья Советов (Самара) – Анжи (Махачкала) – 0:0 (0:0)

Динамо (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:3 (0:0)

Голы: 0:1 – Дзюба, 59; 0:2 – Кокорин, 62; 0:3 – Кришито, 90+1 (пенальти).

Динамо: Габулов, Живоглядов, Хольмен, Дьяков, Ещенко, Денисов, Зобнин (Сарамутин, 86), Соснин, Ташаев (Соломатин, 72), Ионов, Бечирай (Терехов, 46).

Зенит: Лодыгин, Богаев, Нету, Кришито, Жирков (Бавин, 64), Маурисио, Хави Гарсия, Юсупов (Палиенко, 79), Шатов, Кокорин (Долгов, 85), Дзюба.

Предупреждения: Живоглядов, 41; Габулов, 83; Соломатин, 90+1 – Кокорин, 67; Кришито, 86.

Рубин (Казань) – ЦСКА (Москва) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Дзагоев, 19.

Рубин: Рыжиков, Кузьмин (Камболов, 70), Кверквелия, Бергстрем, Котуньо, Цакташ, Оздоев, Джалилов (Билялетдинов, 33 (Портнягин, 46)), Карадениз, Ткачук, Канунников.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Березуцкий В., Игнашевич, Щенников, Натхо (Головин, 69), Вернблум, Тошич (Панченко, 82), Еременко, Дзагоев, Муса (Березуцкий А., 90+3).

Предупреждения: Карадениз, 18; Котуньо, 42 – Тошич, 43; Игнашевич, 75; Вернблум, 90+2.

Краснодар (Краснодар) – Амкар (Пермь) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Мамаев, 33.

Уфа (Уфа) – Спартак (Москва) – 3:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Пауревич, 1; 1:1 – Мельгарехо, 9; 2:1 – Игбун, 12 (пенальти); 3:1 – Пауревич, 69.

Терек (Грозный) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Нобоа, 30; 0:2 – Ерохин, 50.

Терек: Годзюр, Уциев, Родолфо, Плиев, Семенов, Иванов, Кадыров (Мирзов, 71), Рыбус, Пирис, Кен (Мбенгуе, 77), Садаев (Митришев, 65).

Ростов: Джанаев, Кудряшов, Ротенберг (Ерохин, 24), Мартасов, Новосельцев, Баштуш, Гацкан, Калачев, Нобоа, Полоз (Могилевец, 64), Азмун (Бухаров, 70).

Предупреждения: нет – Гацкан, 88; Новосельцев, 90.

Урал (Екатеринбург) – Кубань (Краснодар) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Гогниев. 31; 2:0 – Сапета, 64.

Локомотив (Москва) – Мордовия (Саранск) – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Жемалетдинов, 28; 2:0 – Шкулетич, 59; 3:0 – Жемалетдинов, 66.