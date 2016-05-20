Селихов: «Смолов – лучший нападающий РФПЛ на данный момент»

Голкипер «Амкара» Александр Селихов поделился ожиданиями от предстоящего матча 30-го тура чемпионата России с «Краснодаром».
– Нам необходимо набрать 3 очка и думаю, что будет очень зрелищный матч. «Краснодару» надо обязательно выигрывать, чтобы попытаться обойти «Зенит» в чемпионате, поэтому ни о какой легкой игре не может быть и речи.
– Мотивация «Краснодара» понятна, а в чем мотивация «Амкара»?
– У нас есть шанс занять десятое место в случае успеха и опередить «Рубин».
– Какие особенности в игре «Краснодара» можешь отметить?
– Очень хорошая команда, играющая в мелкий пас. Нужно будет закрывать зоны, не давать им преимущество во владении мячом. Связка Мамаев – Смолов сейчас очень хорошо работает. И Федор Смолов находится в великолепной форме, наконец-то его прорвало и на данный момент это лучший нападающий в Премьер-лиге.
– Знаешь, как против него сыграть?
– Защитники знают, а мое дело поймать все, что летит от него в мои ворота.