Селихов: «Смолов – лучший нападающий РФПЛ на данный момент»

Голкипер «Амкара» Александр Селихов поделился ожиданиями от предстоящего матча 30-го тура чемпионата России с «Краснодаром».

– Нам необходимо набрать 3 очка и думаю, что будет очень зрелищный матч. «Краснодару» надо обязательно выигрывать, чтобы попытаться обойти «Зенит» в чемпионате, поэтому ни о какой легкой игре не может быть и речи.

– Мотивация «Краснодара» понятна, а в чем мотивация «Амкара»?

– У нас есть шанс занять десятое место в случае успеха и опередить «Рубин».

– Какие особенности в игре «Краснодара» можешь отметить?

– Очень хорошая команда, играющая в мелкий пас. Нужно будет закрывать зоны, не давать им преимущество во владении мячом. Связка Мамаев – Смолов сейчас очень хорошо работает. И Федор Смолов находится в великолепной форме, наконец-то его прорвало и на данный момент это лучший нападающий в Премьер-лиге.

– Знаешь, как против него сыграть?

– Защитники знают, а мое дело поймать все, что летит от него в мои ворота.