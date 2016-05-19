Шоу впервые с сентября провел тренировку в общей группе «МЮ»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу, продолжающий восстанавливаться после травмы, принял участие в своей первой тренировке в общей группе накануне решающего матча Кубка Англии с «Кристал Пэлас».

Это занятие стало для 20-летнего футболиста первым с сентября прошлого года. Напомним, в поединке первого тура группового этапа Лиги чемпионов против ПСВ (1:2), Шоу получил двойной перелом правой ноги после столкновения с защитником голландцев Эктором Морено. Ранее сообщалось, что игрок не сможет принят участия в оставшихся матчах сезона, а также пропустит Евро-2016.