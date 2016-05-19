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  • Шоу впервые с сентября провел тренировку в общей группе «МЮ»

Шоу впервые с сентября провел тренировку в общей группе «МЮ»

19 мая 2016, 22:25
7

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу, продолжающий восстанавливаться после травмы, принял участие в своей первой тренировке в общей группе накануне решающего матча Кубка Англии с «Кристал Пэлас».

Это занятие стало для 20-летнего футболиста первым с сентября прошлого года. Напомним, в поединке первого тура группового этапа Лиги чемпионов против ПСВ (1:2), Шоу получил двойной перелом правой ноги после столкновения с защитником голландцев Эктором Морено. Ранее сообщалось, что игрок не сможет принят участия в оставшихся матчах сезона, а также пропустит Евро-2016.

Источник: Daily Mail
Англия. Премьер-лига Англия. Кубок Манчестер Юнайтед ПСВ Кристал Пэлас Морено Эктор Шоу Люк
Комментарии (7)
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MU-fanatic
1463691678
ждем тебя
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Ele13
1463696932
Удачи и терпения парню!
Ответить
АртурZaСМ
1463712899
Парень видать классно отдохнул невооруженным взглядом виден не хилый лишний вес...
Ответить
kykyi
1463719659
Здоровья.
Ответить
Zly
1463720969
Сейчас набирать форму нужно. Здоровья
Ответить
ROONEY_1988
1463731306
удачи
Ответить
Dos_Santos
1463756260
правая нога вся в шрамах, ужс.
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