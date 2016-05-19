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    Зе Луиш вернулся в общую группу

    В четверг, 19 мая, футболисты «Спартака» после двух выходных собрались на базе в Тарасовке, чтобы провести одну из последних тренировок в нынешнем сезоне. Форвард москвичей Зе Луиш, пропустивший домашний матч 29-го тура с «Тереком» (3:0) из-за травмы, вернулся в общую группу.

    Что касается защитников Сергея Брызгалова, Сальваторе Боккетти и полузащитника Ромуло, то они выполняли беговую работу. Еще один защитник Евгений Макеев занимался индивидуально в тренажерном зале.

    В общей сложности тренировка продлилась около часа. Завтра команда проведет предыгровое занятие в Тарасовке, а вечером вылетит в Уфу на заключительный матч чемпионата России.

    Источник: ФК «Спартак»

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    19.05.2016 15:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +19

      viking_91 19 мая 2016, 21:17

      красавчик

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