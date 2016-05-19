Баланович: «Над «Амкаром» ничего не будет довлеть»

Полузащитник «Амкара» Сергей Баланович рассказал о настроении внутри команды перед последним матчем чемпионата против «Краснодара».

«В прошлом году в заключительном туре мы сыграли на выезде о «Спартаком» вничью 3:3. Сейчас над нами ничего не будет довлеть, мы выйдем, и возможно, сыграем в такой же результативный футбол. Соперникам очки нужны больше, чем нам, но «Краснодар» – хорошая команда, которая играет сама и дает играть другим. Поэтому я думаю, что футбол получится интересным», – сказал Баланович.

Матч 30-го тура «Краснодар» – «Амкар» состоится в субботу, 21 мая, в 13:30 по московскому времени.