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    Отступные в контракте Азмуна составляют 6-8 миллионов

    Форвард «Ростова» Сердар Азмун, права на которого принадлежат «Рубину», рассчитывает на переход в большой европейский клуб, а не в иранский «Персеполис».

    «При всем уважении к команде «Персеполис», я не собираюсь играть в чемпионате Ирана. Сумма отступных в моем контракте – от 6 до 8 миллионов евро, местные клубы не смогут себе этого позволить. Продолжу карьеру в Европе и буду надеяться на переход в большой клуб», – приводит слова Азмуна Tehran Times.

    21-летний Азмун провел в нынешнем сезоне 23 матча в розыгрыше российской Премьер-лиги, в которых забил девять мячей и отдал две результативные передачи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.05.2016 13:32
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +217

      Salamоn 19 мая 2016, 14:51

      Неплохо

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    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 19 мая 2016, 14:43

      Чтобы куда то попасть с начало надо будет в ЛЧ хорошо засветиться, так что еще как минимум сезон пылить тебе в Ростове под чутким руководством "футбольного Отца"

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