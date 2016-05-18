Слуцкий недоволен игрой Щенникова и Набабкина

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий летом будет рассматривать на позиции левого защитника Вячеслава Караваева.

Как стало известно «Бомбардиру», наставник недоволен игрой Георгия Щенникова, Кирилла Набабкина и Сергея Ткачева. Если Караваев не сумеет себя проявить на предсезонных сборах, то армейцы задумаются о покупке левого защитника.

Отметим, что текущей сезон Караваев проводит на правах аренды в Чехии, где выступает за «Яблонец».