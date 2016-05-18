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    Слуцкий недоволен игрой Щенникова и Набабкина

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий летом будет рассматривать на позиции левого защитника Вячеслава Караваева.

    Как стало известно «Бомбардиру», наставник недоволен игрой Георгия Щенникова, Кирилла Набабкина и Сергея Ткачева. Если Караваев не сумеет себя проявить на предсезонных сборах, то армейцы задумаются о покупке левого защитника.

    Отметим, что текущей сезон Караваев проводит на правах аренды в Чехии, где выступает за «Яблонец».

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.05.2016 17:15
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +244

      kara-mba 19 мая 2016, 10:41

      Это было видно и несколько лет назад. Разница между Фернандесом и ими очевидна.

      0
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      Рейтинг: +459

      sour12 > kara-mba 20 мая 2016, 05:55

      не фига..Жора классно играл, потом травмы и не может долечиться и выйти на прежний уровень....наверно если бы жирков остался на годик два, тогда жора смог бы окрепнуть, а так много травм в очень юном возрасте и в итоге вот........

      0
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      Рейтинг: +33

      Игорь Иркутск 18 мая 2016, 19:34

      Это, типа Слуцкий сам всё рассказал?

      0
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      Рейтинг: +164

      kimi2005 18 мая 2016, 19:17

      чудак он все таки а о напе думать не хрена не будет?будет похоже обороняться!

      -2
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      Рейтинг: +1481

      GM > kimi2005 19 мая 2016, 23:43

      О напе он лично тебе позвонит. По другому ты же инфу не знаешь где смотреть.

      0
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      Рейтинг: +126

      Bellamy90 18 мая 2016, 19:16

      а через годик-другой придется и о центральных задуматься

      0
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      Рейтинг: +459

      sour12 > Bellamy90 20 мая 2016, 05:59

      да уже сейчас задуматься надо =) для рпл да годик два ещё вполне....а вот для ЛЧ не катят, хотя может у них второе дыхание откроется? просто резкости не хватает им, а все нормальные клубы видят это и легко используют с помощью забросов или на одном уровне открываются и убегают....тут работа для ЛВС играть ближе к линии штрафной ЦЗ должны и находится ближе друг другу что бы по центру не оббежали их и крайние конечно должны помогать закрывать фланги.тогда если без ошибок это выполнять и в ЛЧ ещё справятся =)

      0
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      Рейтинг: +779

      mgordeev 18 мая 2016, 18:11

      Мне они в ЦСКА очень нравились. Я сейчас как болельщик Спартака говорю, а так конечно Слуцкий прав - не уровень.

      3
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      Рейтинг: +17

      Дмитрий8814 18 мая 2016, 17:46

      Не доволен?? А какой у него выбор с ротацией такой

      0
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      Рейтинг: +549

      CSKA №1 18 мая 2016, 17:34

      Посмотрим что выйдет!!!

      2
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