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    Олег Иванов может сменить «Терек» на «Локомотив»

    Полузащитник «Терека» Олег Иванов может сменить Грозный на Москву в следующем сезоне. Им интересуется столичный «Локомотив». В «Тереке» ждут завершения сезона, после чего готовы рассмотреть все предложения.

    «Олег Иванов работает с командой. Мы не собираемся пока ни с кем вести переговоры по его трансферу, и с нами никто официально еще не говорил», – рассказал вице-президент «Терека» Хайдар Алханов.

    Стоит отметить, что действующий контракт Иванова с «Тереком» истекает 30 июня 2017 года. В Грозный он перешел в январе 2012-го. В составе «Терека» Иванов провел за это время 129 матчей, в которых забил девять мячей.

    Источник: «Матч ТВ»

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    18.05.2016 14:27
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1580

      srg38 18 мая 2016, 20:53

      Вот же тупняк что этот Логашов что Иванов, итак таких дофига! Тетя Оля, купи, мля, нападающего уже!!!

      0
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 18 мая 2016, 20:06

      Блин, полузащиты и так хоть опой жуй! Нужны качественные нападающие!

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      Рейтинг: +111

      mahb9ik 18 мая 2016, 18:45

      видимо играть без нападения это новое кредо локо, пиз..... как руков-во заеб...... пусть лучше всяких тарасовых продадут и купят 3 напов нормальных

      0
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 18 мая 2016, 17:48

      ну не знаю...

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      Рейтинг: +17

      Дмитрий8814 18 мая 2016, 17:43

      Трансферная политика Локомотива меня всегда удивляла!

      0
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      Рейтинг: +825

      Etiainen 18 мая 2016, 17:30

      да куда полузащитника то! и так толпа целая

      0
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      Рейтинг: +62

      footballforeverNN 18 мая 2016, 15:19

      Не нужен! слишком медленный, хотя может есть цель играть в совсем сонный футбол)))

      0
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      Рейтинг: -90

      Raider26 18 мая 2016, 14:43

      ну на фига полузащиту брать? почему пару забивающих напов не купить?

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