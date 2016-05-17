Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мутко: «Мы сразу же опубликуем результаты допинг-теста «Ростова»

    Министр спорта РФ Виталий Мутко признался, что результаты допинг-теста футболистов «Ростова» будет тут же опубликован. Напомним, что после матча 28-го тура РФПЛ с московским «Динамо» (1:3), всех игроков ростовской команды отвели на допинг-тест.

    «Как только появятся результаты допинг-теста игроков «Ростова», мы сразу их опубликуем. Неужели вы думаете, что мы будем их скрывать? Не знаю, кто первый обнародует результаты. ФИФА может опубликовать эти результаты, минуя антидопинговую организацию РУСАДА, и прислать сообщение в РФС. Пока в РФС никаких сообщений не поступало. Вчера ждали, что пришлют письмо, но ничего не приходило. Кто их знает, когда они пришлют информацию, но пока ничего нет. Как только появятся, мы сразу их дадим, скрывать не будем. Какая бы ни была информация, ту и дадим».

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.05.2016 15:51
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +93

      aviator117 17 мая 2016, 21:07

      У тебя там все рассчитано и дурачка валять не стоит!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +657

      RUSARM 17 мая 2016, 19:28

      А информация будет,что допинг нашли у пол команды,и зенька будет в ЛЧ!!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 17 мая 2016, 17:55

      Всё очень грустно,нервно,и как то нехорошо.Если правда найдут,то нафиг это 2 место нужно. А если нет-нужно новый стадион назвать им. Бердыева.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 17 мая 2016, 17:01

      ох уж и мутное это дело, должны были еще вчера объявить, но видно же что не ради поиска допинга тесты делались, результат то еще нужно "согласовать" в о цене договориться ))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 17 мая 2016, 16:40

      Разговор в лаборатории ФИФА:
      - Ну, как? Есть мельдоний?
      - Мел есть, Дон (в смысле вода из реки) есть, и...
      - И?
      - И "й" на конце. А так ничего, кроме следов ряженки и кефира не нашли.
      - Так ищите лучше!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +520

      Boozman 17 мая 2016, 16:07

      Опубликуем сразу же после 30 тура))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +269

      Пчела 672 17 мая 2016, 16:05

      Как только подольём туда, чего нужно)) так сразу и опубликуем)) это ведь не серьёзно, Зенит и без ЛЧ)) Правда?

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22761

      kotmyshka > Пчела 672 17 мая 2016, 16:24

      А Локо без ЛЕ.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +582

      zenitforever2015 > Пчела 672 17 мая 2016, 16:27

      Правда!

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11