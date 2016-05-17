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  • Дель Боске: «Мата? Мне пришлось принять такое решение из-за высокой конкуренции»

Дель Боске: «Мата? Мне пришлось принять такое решение из-за высокой конкуренции»

17 мая 2016, 14:17
2

Главный тренер сборной Испании Висенте дель Боске прокомментировал свой выбор, относительно игроков, попавших в расширенный список испанских футболистов на Евро-2016.

«Касорла пропустил огромное количество времени из-за травмы, поэтому мы не хотели использовать игрока, чья форма не идеальна.

Иньеста провел очень насыщенный сезон, и мы дали ему шанс, надеясь, что он продолжит выступать на высочайшем уровне.

Мата? Мне было действительно тяжело принимать такое решение, но конкуренция в сборной невероятно высока».

Здесь вы можете ознакомиться с игроками, попавшими в предварительный список футболистов на Евро-2016.

Источник: AS
Чемпионат Европы Весь мир Испания Иньеста Андрес Касорла Санти Мата Хуан Дель Боске Висенте
Комментарии (2)
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ManUtd-Volgograd
1463487500
Мне лично Мата не нравится! Но относительно того, как в этом сезоне играли Педро и Иско, можно поспорить с Дель Боске кто из лучше?!
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Schicko_008
1463494495
не взять Иньесту было бы преступлением!
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