Дель Боске: «Мата? Мне пришлось принять такое решение из-за высокой конкуренции»

Главный тренер сборной Испании Висенте дель Боске прокомментировал свой выбор, относительно игроков, попавших в расширенный список испанских футболистов на Евро-2016.

«Касорла пропустил огромное количество времени из-за травмы, поэтому мы не хотели использовать игрока, чья форма не идеальна.

Иньеста провел очень насыщенный сезон, и мы дали ему шанс, надеясь, что он продолжит выступать на высочайшем уровне.

Мата? Мне было действительно тяжело принимать такое решение, но конкуренция в сборной невероятно высока».

Здесь вы можете ознакомиться с игроками, попавшими в предварительный список футболистов на Евро-2016.