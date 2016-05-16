Чемпионшип. «Шеффилд Уэнсдэй» сыграл вничью с «Брайтоном» и вышел в финал

В ответном полуфинальном матче Чемпионшипа «Шеффилд Уэнсдэй» сыграл вничью с «Брайтоном» – 1:1. На гол Льюиса Данка гости ответили точным ударом Росса Уоллеса.

В первой встрече «Шеффилд Уэнсдэй» одержал победу со счетом 2:0. Таким образом, команда сыграет в финальном матче за выход в АПЛ, где ее соперником будет победитель пары «Дерби» – «Халл».

Чемпионат Англии. Чемпионшип. Плей-офф. 1/2 финала Ответный матч

Брайтон – Шеффилд Уэнсдэй – 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Данк, 19; 1:1 – Уоллес, 28.

Календарь Чемпионшипа

Турнирная таблица Чемпионшипа