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  • Спаллетти: «Бердыев – феномен! Он один из лучших тренеров России»

Спаллетти: «Бердыев – феномен! Он один из лучших тренеров России»

16 мая 2016, 18:21
13

Бывший главный тренер «Зенита» Лучано Спаллетти, ныне возглавляющий «Рому», высоко оценил работу наставника «Ростова» Курбана Бердыева.

– Что я скажу о Бердыеве? Да Бердыев – феномен! Он один из лучших ваших специалистов. И его работа с «Ростовом» это только подтверждает. Знаете, когда я готовил «Зенит» к матчам с его «Рубином», то каждый раз ломал голову над тем, как нам играть против команды Бердыева. Я бы начинающих тренеров толпами отправлял к нему на стажировку! Этот человек потрясающе разбирается к тактике и нюансах игры, а его команды выглядят прекрасно отлаженной машиной, где каждый четко знает и выполняет свои задачи.

– То есть Бердыев «Спартаку» подошел бы?

– Бердыев – топ-тренер вашего чемпионата. И он мог бы тренировать любой из ваших топ-клубов.

– Не преувеличиваете?

– Слушайте, вы в футболе что-то понимаете?

– Ну так, местами...

– Тогда поверьте человеку, который в футболе всю жизнь!

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Рома Ростов Спартак Бердыев Курбан Спаллетти Лучано
Комментарии (13)
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castromen
1463412591
Спалетти молорик,говорит,что думает!!!Уважуха!
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007_BOND
1463412668
Золотые слова!
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Garrincha58
1463414629
он единственный РОССИЙСКИЙ Тренер который выиграл ЧР при том дважды без админ. ресурса а кто еще может это сделать в наше время Слуцкий никогда бы не выиграл если бы не Гинер &К
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КАРАТ
1463415031
У кого нет денег на дорогих футболистов купите БердыеваБердыева...
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KELT88
1463415150
Бердыев шаман))
Ответить
Вомбат
1463415897
"Не преувеличиваете?" Действительно - ну так, местами.
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андрей андреев
1463416505
Где результаты допингпроб?
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roman230582
1463417192
Бердыев бы и в серии А не затерялся
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