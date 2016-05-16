Спаллетти: «Бердыев – феномен! Он один из лучших тренеров России»

Бывший главный тренер «Зенита» Лучано Спаллетти, ныне возглавляющий «Рому», высоко оценил работу наставника «Ростова» Курбана Бердыева.
– Что я скажу о Бердыеве? Да Бердыев – феномен! Он один из лучших ваших специалистов. И его работа с «Ростовом» это только подтверждает. Знаете, когда я готовил «Зенит» к матчам с его «Рубином», то каждый раз ломал голову над тем, как нам играть против команды Бердыева. Я бы начинающих тренеров толпами отправлял к нему на стажировку! Этот человек потрясающе разбирается к тактике и нюансах игры, а его команды выглядят прекрасно отлаженной машиной, где каждый четко знает и выполняет свои задачи.
– То есть Бердыев «Спартаку» подошел бы?
– Бердыев – топ-тренер вашего чемпионата. И он мог бы тренировать любой из ваших топ-клубов.
– Не преувеличиваете?
– Слушайте, вы в футболе что-то понимаете?
– Ну так, местами...
– Тогда поверьте человеку, который в футболе всю жизнь!