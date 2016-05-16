Спаллетти: «Бердыев – феномен! Он один из лучших тренеров России»

Бывший главный тренер «Зенита» Лучано Спаллетти, ныне возглавляющий «Рому», высоко оценил работу наставника «Ростова» Курбана Бердыева.

– Что я скажу о Бердыеве? Да Бердыев – феномен! Он один из лучших ваших специалистов. И его работа с «Ростовом» это только подтверждает. Знаете, когда я готовил «Зенит» к матчам с его «Рубином», то каждый раз ломал голову над тем, как нам играть против команды Бердыева. Я бы начинающих тренеров толпами отправлял к нему на стажировку! Этот человек потрясающе разбирается к тактике и нюансах игры, а его команды выглядят прекрасно отлаженной машиной, где каждый четко знает и выполняет свои задачи.

– То есть Бердыев «Спартаку» подошел бы?

– Бердыев – топ-тренер вашего чемпионата. И он мог бы тренировать любой из ваших топ-клубов.

– Не преувеличиваете?

– Слушайте, вы в футболе что-то понимаете?

– Ну так, местами...

– Тогда поверьте человеку, который в футболе всю жизнь!