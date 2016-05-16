Ромуло: «Продление контракта со «Спартаком»? Давайте немного подождем»

Полузащитник «Спартака» Ромуло подчеркнул, что по поводу нового контракта с московским клубом к нему никто не обращался.

«До сих пор со мной никто не говорил о продлении контракта. Давайте немного подождем. Может быть, потом будет больше новостей на этот счет. Вообще я счастлив в «Спартаке». О контракте пока стараюсь не думать. Я никогда не говорил, что хочу сменить клуб. Это выдуманная история.

Я благодарен Аленичеву за доверие. Что касается моего будущего, то это скорее к генеральному директору. Разговоры на эту тему сейчас не актуальны. Будем говорить после чемпионата», – сказал Ромуло.