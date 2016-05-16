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  • Ромуло: «Продление контракта со «Спартаком»? Давайте немного подождем»

Ромуло: «Продление контракта со «Спартаком»? Давайте немного подождем»

16 мая 2016, 17:01
2

Полузащитник «Спартака» Ромуло подчеркнул, что по поводу нового контракта с московским клубом к нему никто не обращался.

«До сих пор со мной никто не говорил о продлении контракта. Давайте немного подождем. Может быть, потом будет больше новостей на этот счет. Вообще я счастлив в «Спартаке». О контракте пока стараюсь не думать. Я никогда не говорил, что хочу сменить клуб. Это выдуманная история.

Я благодарен Аленичеву за доверие. Что касается моего будущего, то это скорее к генеральному директору. Разговоры на эту тему сейчас не актуальны. Будем говорить после чемпионата», – сказал Ромуло.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Ромуло
Комментарии (2)
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Алекc
1463425181
Не знаю как там все выйдет с контрактом, но Ромуло не тот совсем после травмы, но надеюсь, что все у него получится и он значительно прибавит!
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grand-igor
1463426666
РОМУЛА - РАБОЧАЯ ЛОШАДКА,КПД ЕГО ВСЕГДА ОДНО ИЗ ЛУЧШИХ В КОМАНДЕ, можно взять и получше но ценники буду очень высокие,пусть продлевает контракт продать всегда успеют
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