Раньери: «Поверил в Терри, когда он был еще молод»

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери верит, что защитник «Челси» Джон Терри сможет договориться с клубом и продлит контракт, истекающий этим летом.

«Терри мне как сын. Я поверил в него, когда он был еще молод. Ставил его в состав, несмотря на то что у нас тогда были и чемпионы мира, и чемпионы Европы. Я предпочитал выпускать на поле юного Джона.

В итоге Терри сделал фантастическую карьеру в «Челси». Надеюсь, что она еще не закончена», – приводит слова Раньери FourFourTwo.

Напомним, ранее появилась информация о заинтересованности в услугах Терри со стороны китайского клуба.