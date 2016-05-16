Коноплянка: «Период адаптации был сложным»

Полузащитник «Севильи» Евгений Коноплянка рассказал о своих успехах в изучении испанского языка.

– Испанский язык уже выучили?

– Это я учу партнеров украинскому (улыбается). Кстати, знают они и наши ругательные выражения, так что во время полуфинальных матчей могли провоцировать игроков «Шахтера» (смеется). Им пока тяжело выговаривать наши слова, но парочку они уже знают. Когда только приехал, хотел скорее пройти период адаптации, который был очень сложным. Первое время не мог даже ничего сказать: на английском знал только «Привет, как дела», но этого очень мало. А на испанском – только «Приятного аппетита». Повезло, что впервые команду увидел, как раз во время обеда за столом, как раз и пригодилось выражение. Еще и переводчика не было – тренер Дмитрий Черышев приехал позже. Так что было очень нелегко, но я справился, теперь уже многое знаю, выучил грамматику, на поле вообще никаких проблем нет, за столом также уже можно о чем-то поговорить. А Дима помогает в разговоре с главным тренером.

– С кем из игроков лучше всего общаетесь?

– Наверное, со всеми одинаково. Первое время мне помогал Нико Пареха, который играл в московском «Спартаке» и немного знает русский. В некоторых ситуациях, когда общаемся за столом во время обеда, он помогал мне лучше понимать, что мне говорят и отвечать на вопросы. А вообще, стараюсь со всеми о чем-то поговорить.

– Во второй команде «Севильи» играет еще один украинец Марьян Швед, вы с ним часто пересекаетесь?

– Да, мы общаемся, часто созваниваемся по телефону. У нас тренировки в разное время, но несколько раз встречались на базе. К нему приехала семья – родители, девушка – так что ему тоже некогда скучать, сильно его не отвлекаю.