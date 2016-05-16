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Силкин: «Сейчас Смолов играет как зрелый мастер»

16 мая 2016, 08:01
2

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин считает, что нападающий «Краснодара» Федор Смолов должен стать примером для молодежи.

– Ради перехода в «Урал» Смолов согласился на трехкратное понижение зарплаты.

– Правда? Молодец! Не каждый бы решился. Что ж, футбол его отблагодарил. Дай бог, чтоб эта история чему-то научила молодежь. Ребята должны осознать, что не все в мире измеряется деньгами.

– Готовы назвать Смолова лучшим игроком чемпионата России-2015/16?

– Да. Пусть кто-то не согласится, но для меня в этом сезоне Федор – номер один. Сейчас играет как зрелый мастер. Я за него очень рад.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Динамо Урал Краснодар Смолов Федор Силкин Сергей
Комментарии (2)
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Omanid87
1463383621
Жаль,что в свое время Смолов оказался ненужным Динамо
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Диктор
1463384506
Как зрелый мастер????? Но по крайней мере не как порядочный человек.
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