Силкин: «Сейчас Смолов играет как зрелый мастер»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин считает, что нападающий «Краснодара» Федор Смолов должен стать примером для молодежи.

– Ради перехода в «Урал» Смолов согласился на трехкратное понижение зарплаты.

– Правда? Молодец! Не каждый бы решился. Что ж, футбол его отблагодарил. Дай бог, чтоб эта история чему-то научила молодежь. Ребята должны осознать, что не все в мире измеряется деньгами.

– Готовы назвать Смолова лучшим игроком чемпионата России-2015/16?

– Да. Пусть кто-то не согласится, но для меня в этом сезоне Федор – номер один. Сейчас играет как зрелый мастер. Я за него очень рад.