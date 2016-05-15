Администратор «Амкара» попал в реанимацию после матча молодежных команд

Администратор молодежного состава «Амкара» Виталий Толов оказался в реанимации после матча 29-го тура чемпионата России с «Уфой» (2:0) из-за остановки сердца во время игры. Об этом заявил пресс-аташе пермского клуба Дмитрий Енцов.

«Толову стало плохо с сердцем во время матча. Первую помощь ему оказали врачи клуба, на стадионе также дежурила карета скорой помощи, которая помогла оказать нужные процедуры. Реанимобиль отвез Толова в пермскую краевую больницу «Институт сердца». О его состоянии пока ничего не известно», – сказал Енцов.