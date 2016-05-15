Игуаин: «Я испытывал огромное желание побить этот рекорд»

Нападающий «Наполи» Гонсало Игуаин прокомментировал свой рекорд. Напомним, в нынешнем сезоне Серии А аргентинец забил 36 голов и превзошел достижение, державшееся на протяжении 66 лет. Достичь этой цифры ему позволил хет-трик в матче 38-го тура против «Фрозиноне» (4:0).

«У меня было огромное желание побить этот рекорд, и я должен поблагодарить свою семью, город, тренерский штаб, клуб и команду.

Я так горжусь этим достижением. Теперь мы можем праздновать возвращение в Лигу чемпионов.

Я знал, что мне это по силам и просто оставался спокоен. В первом тайме мне не удавалось завершение атак, а потом мне помогла команда, и, к счастью, получилось забить трижды», – сказал Игуаин.