Кроос повторил рекорд Озила по количеству голевых передач

Полузащитник «Реала» Тони Кроос сделал голевую передачу на нападающего Криштиану Роналду в матче 38-го тура Примеры с «Депортиво». Отметим, что данный ассист стал для немецкого хавбека 10-м в нынешнем сезоне в чемпионате Испании. Таким образом, 26-летний полузащитник повторил рекорд экс-игрока «Реала» Месута Озила среди немецких футболистов, который в сезоне-2011/12 совершил аналогичное количество голевых передач.

В нынешнем сезоне Кроос провел за «Реал» в Примере 32 матча, в которых отметился одним забитым мячом.