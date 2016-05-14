Санчес Флорес может вернуться в «Валенсию»

«Валенсия» проявляет интерес к главному тренеру «Уотфорда» Кике Санчесу Флоресу, который оставит свой пост в английском клуба по завершении текущего сезона. Также на специалиста претендует АЕК.

Напомним, Санчес Флорес уже возглавлял «летучих мышей» с 2005-го по 2007-й годы. Под его руководством «Валенсия» заняла в Примере третье место (сезон-2005/06) и дошла до четвертьфинала Лиги чемпионов. В данный момент исполняющим обязанности главного тренера валенсийцев является Пако Айестаран.