Покеттино: «Фергюсон не предлагал мне возглавить «МЮ»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино рассказал о своей встрече с бывшим наставником «Манчестер Юнайтед» Алексом Фергюсоном.

«Это была фантастика – мечта, которая сбылась. Когда я начинал свою тренерскую карьеру, именно Фергюсон вдохновлял меня. И когда у тебя есть возможность встретиться с лучшим тренером всех времен, то нужно ей пользоваться. Я хотел, чтобы время остановилось, но это, конечно, невозможно.

Говорил ли он: «Переходи в «Манчестер»? Нет, не говорил», – заявил Покеттино.