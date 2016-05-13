Глава медицинской службы «Ростова»: «Игроки употребляли мельдоний до запрета»

Глава медицинской службы «Ростова» Владимир Хохлов подтвердил, что футболисты клуба употребляли мельдоний до того, как он был внесен в список запрещенных препаратов. Напомним, 11 игроков «Ростова» были отправлены на допинг-тест после матча 28-го тура РФПЛ против «Динамо» (3:1).

«Как всем известно, мельдоний был разрешен для употребления до 1 января 2016 года. В октябре 2015 года мы получили информацию из РФС о запрете данного препарата и сразу прекратили его употребление. Ранее мельдоний был рекомендован как средство от перенапряжения сердечной мышцы, мы, конечно, его использовали, особенно во время тренировочных сборов. В этом нет никакого секрета, но только до его официального запрета.

Действительно, в закупках клуба был заявлен мельдоний в небольшом количестве, но мы его так и не приобрели. Скажем так, мельдоний закупался нами раньше и автоматически был внесен в список закупок в начале этого года. Любая комиссия может приехать посмотреть и убедиться, что он не был приобретен», – сказал Хохлов.