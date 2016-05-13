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  • Глава медицинской службы «Ростова»: «Игроки употребляли мельдоний до запрета»

Глава медицинской службы «Ростова»: «Игроки употребляли мельдоний до запрета»

13 мая 2016, 19:06
24

Глава медицинской службы «Ростова» Владимир Хохлов подтвердил, что футболисты клуба употребляли мельдоний до того, как он был внесен в список запрещенных препаратов. Напомним, 11 игроков «Ростова» были отправлены на допинг-тест после матча 28-го тура РФПЛ против «Динамо» (3:1).

«Как всем известно, мельдоний был разрешен для употребления до 1 января 2016 года. В октябре 2015 года мы получили информацию из РФС о запрете данного препарата и сразу прекратили его употребление. Ранее мельдоний был рекомендован как средство от перенапряжения сердечной мышцы, мы, конечно, его использовали, особенно во время тренировочных сборов. В этом нет никакого секрета, но только до его официального запрета.

Действительно, в закупках клуба был заявлен мельдоний в небольшом количестве, но мы его так и не приобрели. Скажем так, мельдоний закупался нами раньше и автоматически был внесен в список закупок в начале этого года. Любая комиссия может приехать посмотреть и убедиться, что он не был приобретен», – сказал Хохлов.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Ростов
Комментарии (24)
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андрей андреев
1463157003
Да его все жрали пачками.
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Etiainen
1463157650
наверно скоро станет бывшим главой мед.службы Ростова
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Диктор
1463158402
А ваш тренер Кафанов сказал что у ва денег нет даже на лекарства-так кто из вас врет?
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REDWHITE_
1463158634
БОМЖИ НАСТУЧАЛИ)))))
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1463160295
Дыма без огня...
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Garrincha58
1463162992
сначала говорили у нас вообще даже денег нет на мельдоний теперь употребляли но раньше вообщем что то тут не чисто
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Вомбат
1463166461
Вырисовывается такая картина. Ростов заявляет - клуб не кормил игроков мельдонием с октября. Тем не менее клуб закупил его в декабре. Скорее всего по принципу - левая рука не знает, что делает правая. Об этом узнает кто-то нехороший и надеется, что раз купили значит кушали. А если и не кушали, он мог остаться с октября. И пишет анонимку в ФИФА. Ну а дальше всем известно. Теперь давайте подумаем кто именно из очевидной троицы: Толстых, Миллер или Гинер этот нехороший человек? Миллер практически гос. чиновник. Если это его деяние (льющее воду на мельницу тех, кто сейчас атакует Россию по всем фронтам) вскроется, отставкой он не отделается. Найдут что вменить. Сядет, однозначно, если не сбежит. А зачем ему сбегать? Он что, дурак? А вот Толстых уже не чиновник. Частное лицо. Все помнят что он делал Ростову, когда Ростов выиграл кубок, и как он это делал. Гинер правда тоже частное лицо. Но как-то ни с его обликом, ни со всем, что он делает, не вяжется эта запредельная подлость.
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JokUr
1463168100
6 игроков положительная проба
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Пчела 672
1463173790
Интересно)) хоть кто то, что то , не употребляет? Это уже давно не смешно. Есть повод задуматься.
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slavа0508
1463212677
Мелдоний выходит из организма по некоторым источникам до года ,точно сказать не кто не может не делалось не каких исследований,а запретили менее полугода назад,тоесть все эти проверки на мелдоний по суте дела беспредел,,,И почему то власти молчат по этому поводу а наших спортсменов мочат как сказал когдато ВВ,Путин в сартире мочат
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