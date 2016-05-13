Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Плетикоса завершит карьеру после матча с «Реалом»

13 мая 2016, 18:30
14

Бывший вратарь «Спартака» и «Ростова» Стипе Плетикоса, ныне выступающий за «Депортиво», объявил о завершении профессиональной карьеры.

«Я долго размышлял по этому поводу и в итоге решил, что время настало. Игра с «Реалом» станет для меня последней в карьере. «Депортиво» – потрясающий клуб, в котором меня хорошо встретили. Мне нравится город и игроки, выступающие в нашей команде. Однако мне уже 37 лет, а в таком возрасте мужчина должен больше думать о своей семье. Хочу уделять им больше внимания», – приводит слова Плетикосы Sportske Novosti.

Стоит отметить, что в нынешнем сезоне хорватский вратарь провел за клуб из Ла-Коруньи лишь один матч. Встреча между «Депортиво» и «Реалом» состоится завтра и начнется в 18:00 по московскому времени.

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Россия. Премьер-лига Спартак Ростов Депортиво Реал Плетикоса Стипе
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
СинукА
1463153928
удачи ему в будущем
Ответить
Измайловский Кочегар
1463153963
Хорошо в России поиграл, спасибо!
Ответить
franck_ribery
1463154014
Удачи! Не дай Кристине забить!
Ответить
андрей андреев
1463154277
Удачи,капитан
Ответить
АлёшкА91
1463154277
Великий!
Ответить
mnb 95
1463155158
Хороший вратарь и достойно уходит!
Ответить
castromen
1463155429
Плетикоса останется в памяти, и как спартаковец,и как сельмашовец.
Ответить
diadushka
1463156517
Плетикоса, Плетикоса - сиди дома, плети косы.......
Ответить
dudarik
1463158034
Удачи
Ответить
Foxitkuban
1463162552
Минус еще одна легенда..
Ответить
Главные новости
Официальная позиция ЦСКА насчет трансфера Дзюбы
21:53
Фото«Ливерпуль» арендовал защитника «Барселоны»
21:09
Дзюба продолжает попытки вернуться в «Спартак»
20:43
1
Громкое заявление Ерохина после поражения «Зенита» от «Родины»
20:29
2
У Абдулкадырова из ЦСКА есть три варианта в РПЛ
19:52
1
Игдисамов одобрил трансфер защитника «Ростова» в ЦСКА
19:15
6
Губерниев прокомментировал сенсационное поражение «Зенита» от «Родины»
18:22
1
Названа причина, почему Андрей Мостовой не перейдет в «Спартак»
17:50
4
У Мостового есть два варианта в РПЛ, но мешает его зарплата
17:38
5
Сотрудника «Матч ТВ» дерзко обокрали во Франции
16:47
12
Все новости
Все новости
Стало известно, в чьем доме будет жить Родри в Барселоне
18:12
Стало известно, кто должен был сменить Фергюсона в «МЮ» в 2013 году
17:46
1
ФотоЭкс-капитан «Барсы» Роберто нашел новый клуб
15:42
«Барселона» попросит 65 миллионов за продажу форварда в «ПСЖ»
13:38
Стало известно, почему Гвардиола отказал сборной Италии
Вчера, 14:57
«Барселона» потерпела сенсационное поражение
Вчера, 13:59
1
Выявлены два фаворита нового сезона Лиги чемпионов
Вчера, 10:36
2
Альба прокомментировал ничью «Ростова» с ЦСКА
8 августа
2
Ещенко выявил положительные изменения в «Спартаке» при Карседо
8 августа
Ожидания Карседо от матча с «Краснодаром»
8 августа
Заявление «Реала» в связи со смертью отца Месси
8 августа
2
Ферран Торрес согласовал контракт с «ПСЖ»
8 августа
1
Стало известно, куда «Реал» отправит Эндрика
8 августа
Араухо уходит из «Барсы» в топ-клуб АПЛ
8 августа
1
«Реал» определился с дальнейшими шагами на фоне срыва трансфера Родри
7 августа
5
«Реал» отдал игрока в аренду клубу Серии А
7 августа
Радимов описал тренера «Ростова» Альбу двумя словами
7 августа
2
19-летний Диоманде поделился эмоциями от перехода в «Реал»
7 августа
3
Винисиус прокомментировал продление контракта с «Реалом»
6 августа
«Реал» объявил о продлении контракта с Винисиусом
6 августа
6
«Барселона» отказалась от покупки Альвареса
6 августа
Раскрыта причина срыва трансфера Родри в «Реал», Моуринью в шоке
6 августа
2
Лучший игрок ЧМ-2026 договорился об условиях контракта с «Барселоной»
6 августа
Фото«Реал» подписал Диоманде на 7 лет
6 августа
3
ВидеоГави сдержал обещание покрасить волосы в розовый цвет
6 августа
2
Названа точная сумма трансфера Диоманде в «Реал»
6 августа
«Барселона» провела переговоры по Родри
6 августа
2
Раскрыт размер новой зарплаты Винисиуса
6 августа
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+