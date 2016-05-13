Плетикоса завершит карьеру после матча с «Реалом»

Бывший вратарь «Спартака» и «Ростова» Стипе Плетикоса, ныне выступающий за «Депортиво», объявил о завершении профессиональной карьеры.

«Я долго размышлял по этому поводу и в итоге решил, что время настало. Игра с «Реалом» станет для меня последней в карьере. «Депортиво» – потрясающий клуб, в котором меня хорошо встретили. Мне нравится город и игроки, выступающие в нашей команде. Однако мне уже 37 лет, а в таком возрасте мужчина должен больше думать о своей семье. Хочу уделять им больше внимания», – приводит слова Плетикосы Sportske Novosti.

Стоит отметить, что в нынешнем сезоне хорватский вратарь провел за клуб из Ла-Коруньи лишь один матч. Встреча между «Депортиво» и «Реалом» состоится завтра и начнется в 18:00 по московскому времени.