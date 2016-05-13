Тимощук: «Спасибо Малафееву за те годы, что он провел в «Зените»

Бывший полузащитник «Зенита» Анатолий Тимощук оценил шансы петербургской команды на победу в матче 29-го тура РФПЛ с «Локомотивом», а также пожелал удачи голкиперу сине-бело-голубых Вячеславу Малафееву, который после этой встречи закончит профессиональную карьеру.

«Я надеюсь, игра на «Петровском» будет интересной, потому что теоретически сейчас все шансы для того, чтобы стать чемпионом, у «Зенита» еще есть. Задачи стоят максимальные, и я уверен, что в родных стенах команда должна победить. «Зенит» подходит к матчу с очень хорошим настроением: ребята победили в последнем поединке, действовали уверенно, забили хорошие голы, местами показали очень зрелищный футбол. «Локомотив» же находится не в лучшем состоянии, теряет очки, поэтому «Зенит» безусловно должен побеждать и затем смотреть на то, как сыграют ЦСКА и «Ростов». Конечно, душой и сердцем я за «Зенит».

Еще этот матч запомнится тем, что легендарный игрок, вратарь Вячеслав Малафеев завершит свою карьеру и попрощается с болельщиками. Слава отдал всю свою жизнь клубу, на протяжении всех этих лет являлся лидером, ключевым игроком, поэтому, раз он принял такое решение, значит, оно правильное. Хотел бы поддержать его, пожелать ему и его родным и близким здоровья и счастья и, конечно, поддержки родного стадиона. Спасибо за те годы, что ты провел в команде, с болельщиками, и защищал цвета клуба!» – сказал Тимощук.