Калачев: «Главное, чтобы не нашли мельдоний»

Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев выразил недоумение тем, что его команду вызвали на допинг-тест после победного матча с «Динамо».

«Встречал ли когда-нибудь такое, чтобы всех 11 игроков отправили на допинг-тест? Мне много раз приходилось сдавать допинг-тесты, но максимум обычно бывают два-три человека. Чтобы вся команда… Наверное, они не понимают, как «Ростов» так хорошо играет.

Копают под «Ростов»? Посмотрим, главное, чтобы не нашли какой-нибудь мельдоний или что там сейчас ищут? Думаю, все будет нормально. Мы играем так хорошо только на обычном питании», – заявил Калачев в эфире телеканала «Матч ТВ».