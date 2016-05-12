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  • Калачев: «Пусть проверяют 11 человек, все равно все пройдут допинг-тест без проблем»

Калачев: «Пусть проверяют 11 человек, все равно все пройдут допинг-тест без проблем»

12 мая 2016, 22:57
13

Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев выразил удивление, что после матча 28-го тура с «Динамо» 11 игроков желто-синих были приглашены для прохождения допинг-теста. Тем не менее, хавбек заявил, что ростовчанам нечего бояться, так как никто в команде не принимал никаких запрещенных препаратов.

– Я не раз попадал на допинг-контроль. И в чемпионате России, и в играх за сборную. Но максимально – три человека, обычно два. А тут 11… Удивительно! Как это понять? Нет ответа. Это проверка или недоверие? Надо разобраться.

– Вам объяснили, почему позвали 11 человек?

– Нет. Я пока с докторами не разговаривали. Позвали – все пошли. Невозможно отказаться.

– Не закрадывается мысль, что кому-то невыгодно, что «Ростов» побеждает и идет в Лигу чемпионов?

– Да ну, бросьте! Какая разница? Сдадим допинг! Никаких проблем контроль не выявит. Никаких таблеток или запрещенных препаратов у нас в команде никто не применят. Пусть проверяют 11… Нам нечего бояться. Наоборот, если допинг-контроль ничего не выявит, мы будем чисты перед всеми.

– Проверяет именно РФПЛ?

– Честно говоря, пока не знаю. В курсе, что позвали 11 человек. И все. Пока ждем. Никто не вышел еще.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ростов Динамо Калачев Тимофей
Комментарии (13)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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RNDRSM
1463083187
Калачинни! Несомненно!
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BAIv
1463083323
дан приказ рыть землю вот и роют... беспредел полный
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slavа0508
1463083549
Боюсь что просто что кого то просто из игроков Ростова подкупили,,,,для этого и взяли у всех
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sargassov
1463086934
В РФПЛ странно выглядит, когда в футбол играют не деньги
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Garrincha58
1463087254
смешно
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Hastalamuerte
1463093503
вообще приятней будет смотреть на свеженький ростов в лч, чем на зенит с цска, но, увы, наш чемпионат - бизнес :(
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NEMETSRUS
1463105732
Бред
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zadira56
1463106969
Тогда пусть игроков всех команды проверят!
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slavа0508
1463108917
То что это не случайно это факт,а теперь смотрим кому это выгодно,а выгодно ЦСКА и Зениту,,а у кого есть возможности это сделать тоже очевидно ГАЗПРОМ ,,,,,,,,
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river31
1463114791
Совсем охренели....
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