Калачев: «Пусть проверяют 11 человек, все равно все пройдут допинг-тест без проблем»

Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев выразил удивление, что после матча 28-го тура с «Динамо» 11 игроков желто-синих были приглашены для прохождения допинг-теста. Тем не менее, хавбек заявил, что ростовчанам нечего бояться, так как никто в команде не принимал никаких запрещенных препаратов.

– Я не раз попадал на допинг-контроль. И в чемпионате России, и в играх за сборную. Но максимально – три человека, обычно два. А тут 11… Удивительно! Как это понять? Нет ответа. Это проверка или недоверие? Надо разобраться.

– Вам объяснили, почему позвали 11 человек?

– Нет. Я пока с докторами не разговаривали. Позвали – все пошли. Невозможно отказаться.

– Не закрадывается мысль, что кому-то невыгодно, что «Ростов» побеждает и идет в Лигу чемпионов?

– Да ну, бросьте! Какая разница? Сдадим допинг! Никаких проблем контроль не выявит. Никаких таблеток или запрещенных препаратов у нас в команде никто не применят. Пусть проверяют 11… Нам нечего бояться. Наоборот, если допинг-контроль ничего не выявит, мы будем чисты перед всеми.

– Проверяет именно РФПЛ?

– Честно говоря, пока не знаю. В курсе, что позвали 11 человек. И все. Пока ждем. Никто не вышел еще.