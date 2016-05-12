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    Чикишев: «Могу только пожелать болельщикам «Динамо» терпения и веры»

    Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Сергей Чикишев после поражения от «Ростова» (1:3) в поединке 28-го тура РФПЛ отметил, что болельщикам бело-голубых не стоит впадать в уныние, так как предстоит провести еще два матча до завершения чемпионата. Напомним, на данный момент динамовцы находятся на 12-й строчке в таблице в одном очке от зоны стыковых матчей.

    «Нас надломил второй пропущенный гол. Ребята несколько прижались к своим воротам и Ростов этим воспользовался.

    Что пожелать болельщикам? Терпения и веры. У нас есть еще две игры. Психологически Ростов был лучше, а нам надо было биться на каждом сантиметре поля», – передает слова Чикишева корреспондент «Бомбардира» Иван Адаменко.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.05.2016 22:35
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +19

      viking_91 13 мая 2016, 10:44

      Динамо справится

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