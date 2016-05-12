«Спартак» победил трижды подряд впервые с августа прошлого года

«Спартак» сегодня в поединке 28-го тура РФПЛ нанес поражение «Уралу» (1:0). После этой игры в активе красно-белых стало 24 очка, набранных в матчах второй половины чемпионата. Таким образом, столичный клуб впервые после переходного сезона-2011/12 провел второй круг лучше первого.

Кроме того, победа над екатеринбуржцами стала для подопечных Дмитрия Аленичева третьей подряд (в предыдущих двух турах были обыграны «Локомотив» (2:0) и «Динамо» (3:0)). Последний раз «Спартаку» удавалось подобное в августе прошлого года, когда жертвами москвичей подряд пали «Краснодар» (1:0), «Рубин» (1:0) и «Крылья Советов» (2:0).

Напомним, на данный момент красно-белые располагаются на пятой строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 47 очков.