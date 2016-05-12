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    Мамаев: «В матче с ЦСКА будем играть на победу»

    Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев после победы над «Крыльями Советов» поделился ожиданиями от концовки сезона чемпионата России.

    – Следующий матч с ЦСКА. Будете стараться им помешать, чтобы они не стали чемпионами?

    – У нас свои цели. Нужно подняться как можно выше в турнирной таблице в оставшихся матчах. Нет приоритетов – помешать ЦСКА стать чемпионом или кому-то помочь. Мы просто будем выходить и играть на победу.

    – Вы со Смоловым – одна из лучших связок в чемпионате. Хватит ли куража на чемпионат Европы?

    – Нас же еще не вызвали. Когда появится официальный лист, тогда можно будет говорить об этом. Смолова после игры поздравили, сказали, что он молодец. Хочется, чтобы он в оставшихся играх порадовал и себя, и команду.

    - Тренер дает установку играть на Смолова?

    – Нет, такой установки нет. У каждого в команде есть свои обязанности.

    – Если «Краснодар» не попадет в тройку, это будет расценено как неудача?

    – Не то что неудача... Сейчас не все зависит от нас. Мы будем прикладывать максимум усилий, чтобы набрать 6 очков в 2-х оставшихся матчах. Если бы все зависело от нас... В прошлом году мы потеряли 2-е место, это было разочарование. Сейчас мы идем на 4-м и не сможем подняться выше, если конкуренты выиграют все свои матчи. Будем стараться.

    – Тебе наверняка надоел этот вопрос: насколько матч с ЦСКА будет для тебя принципиален?

    – ЦСКА никогда не был для меня принципиальным соперником. Это родной клуб, в котором я заработал имя и состоялся как футболист. Это будет просто игра, в которой нам нужно победить, буду абсолютно спокойно к ней готовиться.

    Источник: Rusfootball.info

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    12.05.2016 13:16
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 12 мая 2016, 18:25

      Вот и посмотрим насколько Смолов бомбардир,все же ЦСКА не Рубин-где якобы супер бомбардир с офсайта себе мячи в копилку зарабатывает.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +62

      NoN141 12 мая 2016, 14:53

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      и Ростов станет чемпионом если ЦСКА проиграет.

      -6
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      ...
      Рейтинг: -16

      scikuni > NoN141 12 мая 2016, 18:18

      не станет, вы тоже прое6 ете

      -3
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      Рейтинг: +62

      NoN141 > scikuni 17 мая 2016, 03:38

      посмотрим.

      0
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      Рейтинг: +34

      толллян 12 мая 2016, 14:37

      ну ну

      0
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