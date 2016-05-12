Кочиш спас жизнь игроку «Ванкувера»

Полузащитник «Чикаго Файр» Рэзван Кочиш, который известен в России по выступлениям за «Ростов» и «Локомотив», спас жизнь игроку «Ванкувер Уайткэпс» Масато Кудо во время сегодняшнего матча регулярного чемпионата. Японский форвард «Ванкувера» столкнулся с голкипером соперника, который на полном ходу локтем попал нападающему по голове. Кудо потерял сознание, у него запал язык. Первыми на помощь подоспели футболисты «Чикаго» Жоао Мейра и Рэван Кочиш.

«Жоао перевернул Масато на бок, это было чрезвычайно разумное решение, потому что у него вытекало много крови изо рта. Я же постарался вытащить запавший язык и привести в порядок дыхание. Читал много литературы по оказанию первой помощи, знал несколько случаев такого на футбольном поле. Опыта не было раньше, но в таких ситуациях надо действовать моментально», – рассказал Кочиш.

Стоит отметить, что происшествие случилось в начале встречи при счете 0:0. Игра завершилась победой «Ванкувера» со счетом 2:1.