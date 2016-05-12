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Кочиш спас жизнь игроку «Ванкувера»

12 мая 2016, 11:57
8

Полузащитник «Чикаго Файр» Рэзван Кочиш, который известен в России по выступлениям за «Ростов» и «Локомотив», спас жизнь игроку «Ванкувер Уайткэпс» Масато Кудо во время сегодняшнего матча регулярного чемпионата. Японский форвард «Ванкувера» столкнулся с голкипером соперника, который на полном ходу локтем попал нападающему по голове. Кудо потерял сознание, у него запал язык. Первыми на помощь подоспели футболисты «Чикаго» Жоао Мейра и Рэван Кочиш.

«Жоао перевернул Масато на бок, это было чрезвычайно разумное решение, потому что у него вытекало много крови изо рта. Я же постарался вытащить запавший язык и привести в порядок дыхание. Читал много литературы по оказанию первой помощи, знал несколько случаев такого на футбольном поле. Опыта не было раньше, но в таких ситуациях надо действовать моментально», – рассказал Кочиш.

Стоит отметить, что происшествие случилось в начале встречи при счете 0:0. Игра завершилась победой «Ванкувера» со счетом 2:1.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Чемпионат.ком
США. МЛС Весь мир Ванкувер Уайткепс Чикаго Файр Кочиш Рэзван Кудо Масато Мейра Жоао
Комментарии (8)
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DoNAld DUc
1463044756
жесть!!!
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Barsuk52
1463045403
молодцы
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ari-_uri_94
1463046079
Красавчик, сегодня ты спас, завтра тебя спасут
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rm4612
1463047369
Я вот гадаю, вратарь то ли "тормоз", то ли урод конченный...
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roman230582
1463048219
Вот это поступок, дороже любой победы
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Etiainen
1463048318
вот это удар... молодчины игроки, не растерялись, помогли
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Real Madrid 25
1464512852
Комментарий удален.
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udavMike
1467829402
мужик
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