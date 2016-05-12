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    Жемалетдинов: «Должны были побеждать «Кубань»

    Нападающий «Локомотива» Рифат Жемалетдинов считает, что невезение не позволило его команде одержать победу в матче с «Кубанью».

    «Мой дебют в стартовом составе? Это оценивать тренеру. Что касается матча, мы должны были побеждать. Создали много моментов, но не смогли забить. Наверное, это невезение. Играли в атакующий футбол, шли вперед, но не забиваешь ты, забивают тебе. У «Кубани» был единственный момент и пенальти.

    Разбор игры? Сказали, что завтра тренировка, там и поговорим», – рассказал Жемалетдинов.

    В матче 28-го тура «Локомотив» уступил «Кубани» со счетом 0:1.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    12.05.2016 07:03
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 12 мая 2016, 17:17

      ну да, кривые ноги помешали, в створ надо попадать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 12 мая 2016, 08:42

      Ну не сумели-спасибо вам.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +92

      rusti2006 12 мая 2016, 08:39

      Должны были , а победил Кубань !

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +312

      Zly 12 мая 2016, 08:19

      Старался, было видно по игре, но свои моменты упустил

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