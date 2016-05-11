Рахимов: «Слова Драмана – это бред и вызывают лишь улыбку»

Экс-тренер «Локомотива» Рашид Рахимов отреагировал на заявление своего бывшего подопечного Хамину Драмана, который обвинил наставника в срыве его перехода в «Сток Сити» и назвал того расистом.

«Это обычное интервью человека, который обижен. Так часто бывает. Знаю Герхарда Хитцеля и Альфреда Татара – они никогда бы такого игроку не сказали, это просто невозможно. Что касается интереса «Сток Сити», то я слышал о нем. Но я не решаю такие вопросы. Неправда, что я его не отпустил. Если бы клубы на тот момент договорились между собой, то тогда игрок бы ушел.

Помню, как Драман вернулся с Кубка Африки. Но никакие агенты ко мне по поводу того, ставить его в состав на Кубок РЖД или нет – не обращались. Даже если бы такое случилось, то я не стал бы их слушать. Только клубное руководство могло мне такое сказать. Поэтому и не нужно пяти часов для принятия решения. Это бред.

Думаю, что дальше развивать эту тему не стоит. Достаточно взглянуть на его дальнейшую карьеру, где он выступал и чем занимается сейчас. Неужели на протяжении последующих 9 лет ему все мешали заиграть? Тренер не враг себе, если человек соответствует уровню, то он будет играть. Слова Хамину вызывает лишь улыбку. Считаю, что это тема недостойна обсуждения», – заявил Рахимов.