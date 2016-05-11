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  • КДК: «Спартак» оштрафован на 350 тысяч, Слуцкий заплатит 100 тысяч

КДК: «Спартак» оштрафован на 350 тысяч, Слуцкий заплатит 100 тысяч

11 мая 2016, 14:31
5

КДК РФС на своем очередном заседании рассмотрел инциденты, произошедшие во время матчей 27-го тура Премьер-лиги.

По итогам матча «Спартак»«Динамо» красно-белые оштрафованы на 350 тысяч рублей за неправомерное поведение болельщиков команды – поджог атрибутики соперника, скандирование нецензурных выражений и использование пиротехники. Бело-голубые оштрафованы на 200 тысяч рублей за поведение своих фанатов.

«Кубань» оштрафована на 30 тысяч рублей за скандирование нецензурных выражений болельщиками и еще на 5 тысяч за появление на поле животных во время матча против «Мордовии». Также за действия болельщиков оштрафованы «Ростов» (50 тысяч рублей), «Локомотив» (80 тысяч), «Амкар» (70 тысяч), «Урал» (30 тысяч) и «Терек» (125 тысяч).

Кроме того, за выход за пределы технической зоны во время матча ЦСКА – «Терек» оштрафован главный тренер армейцев Леонид Слуцкий. Он заплатит 100 тысяч рублей.

Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Спартак Кубань (ЛФЛ) Ростов Локомотив Амкар-Пермь Урал Ахмат Слуцкий Леонид
Комментарии (5)
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Karpathian
1462966616
А Урал за что?:)
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Александр1507
1462974079
Ну фратрия во всей красе,только и может наказывать свой клуб.
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андрей андреев
1462974980
А Ростов?
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eleng
1462981191
Про Слуцкого неправда, он скамейку запасных сломал, когда раскачивался. До этого штраф не брали а теперь посчитали сколько лавок сломано вот и решили.
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nikita08
1462989276
жесть
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