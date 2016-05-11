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    КДК: «Спартак» оштрафован на 350 тысяч, Слуцкий заплатит 100 тысяч

    КДК РФС на своем очередном заседании рассмотрел инциденты, произошедшие во время матчей 27-го тура Премьер-лиги.

    По итогам матча «Спартак»«Динамо» красно-белые оштрафованы на 350 тысяч рублей за неправомерное поведение болельщиков команды – поджог атрибутики соперника, скандирование нецензурных выражений и использование пиротехники. Бело-голубые оштрафованы на 200 тысяч рублей за поведение своих фанатов.

    «Кубань» оштрафована на 30 тысяч рублей за скандирование нецензурных выражений болельщиками и еще на 5 тысяч за появление на поле животных во время матча против «Мордовии». Также за действия болельщиков оштрафованы «Ростов» (50 тысяч рублей), «Локомотив» (80 тысяч), «Амкар» (70 тысяч), «Урал» (30 тысяч) и «Терек» (125 тысяч).

    Кроме того, за выход за пределы технической зоны во время матча ЦСКА – «Терек» оштрафован главный тренер армейцев Леонид Слуцкий. Он заплатит 100 тысяч рублей.

    Источник: РФС

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    11.05.2016 14:31
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +107

      nikita08 11 мая 2016, 20:54

      жесть

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +837

      eleng 11 мая 2016, 18:39

      Про Слуцкого неправда, он скамейку запасных сломал, когда раскачивался. До этого штраф не брали а теперь посчитали сколько лавок сломано вот и решили.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 11 мая 2016, 16:56

      А Ростов?

      0
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      Рейтинг: +40

      Александр1507 11 мая 2016, 16:41

      Ну фратрия во всей красе,только и может наказывать свой клуб.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1175

      Karpathian 11 мая 2016, 14:36

      А Урал за что?:)

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