«Челси» продаст Косту и купит Игуаина

Лондонский «Челси» планирует продать нападающего Диего Косту. На трансфере настаивает сам форвард, который не смог адаптироваться в Англии. Претендует на испанца «Атлетико», которому придется выложить за этот переход 30 миллионов евро.

Взамен Косте лондонский клуб планирует приобретение форварда «Наполи» Гонсало Игуаина. Аргентинец является креатурой нового тренера «Челси» Антонио Конте. Клубы уже начали переговоры. За своего игрока неаполитанцы могут получить 48 миллионов евро, хотя ранее президент клуба Аурэлио Де Лаурентис настаивал на сумме в 94 миллиона.

Отметим, Игуаин побил рекорд Серии А по количеству забитых мячей в одном сезоне. На его счету 33 мяча в 34 матчах. В активе Диего Косты 12 мячей в 28 матчах АПЛ.