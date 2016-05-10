Ташуев: «Я бы быстро поставил Селезнева на место. У меня не забалуешь!»

Бывший главный тренер «Кубани» Сергей Ташуев рассказал, что во время, когда он возглавлял команду, нападающий Евгений Селезнев не нарушал режим. Ранее сообщалось, что футболист и клуб расстались именно из-за нарушений со стороны Селезнева.

«При мне никаких проблем с режимом у Селезнева не было. Я бы сразу поставил его на место. Он всегда приезжал вовремя на тренировки, никогда не опаздывал. Он нормально работал.

Возникали системные проблемы. Сложновато ему давался переход с украинского футбола на российский. То есть чисто тактические моменты. К требованиям тренера надо было привыкнуть. Я сам такой, что держу дисциплину до упора. У меня не забалуешь! А что сейчас происходит — это не мои проблемы», – сказал Ташуев.