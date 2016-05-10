Кобелев: «Желаю «Динамо» успехов»

Бывший наставник московского «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал свою отставку, которая состоялась сегодня

«Да, это на самом деле так. Плохой результат, поэтому это и произошло. Отставка случилась только сегодня. Необходимо успокоиться, все взвесить, обдумать, что сделано неправильно. Самое главное – желаю «Динамо» успехов и чтобы они выправили эту ситуацию», – сказал Кобелев в интервью «Матч ТВ».

Напомним, что на сегодняшнем собрании игрокам «Динамо» объявлено о смене главного тренера. На место покинувшего свой пост Андрея Кобелева исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Сергей Чикишев, ранее возглавлявшим молодежную команду клуба.