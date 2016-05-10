Мамаев: «До матча с «Рубином» мы думали о первом месте»

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев рассказал о том, как изменились задачи команды на оставшуюся часть сезона после матча 27-го тура РФПЛ против «Рубина» (1:1).

«Результат матча с «Рубином» разочаровал. До этого «Краснодар» думал о первом месте, но после эти мысли отдалились от реальности. Главное – решить задачу выхода в еврокубки. В этом случае сезон можно будет назвать удачным», – сказал Мамаев в эфире канала «Наш футбол».

После 27 туров краснодарцы находятся на четвертом месте и на шесть баллов отстают от лидирующего ЦСКА.