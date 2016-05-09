Касильяс: «Хотел бы поблагодарить Арбелоа за все, что он дал «Реалу»

Бывший голкипер «Реала» Икер Касильяс пожелал удачи защитнику «сливочных» Альваро Арбелоа, для которого матч против «Валенсии» стал последним за мадридский клуб.

«Один из моих бывших одноклубников, Альваро, объявил об уходе из «Реала». Хотел бы поблагодарить его за все, что он дал клубу.

Альваро – воспитанник молодежной академии «Реала», но ему пришлось выступать и в других командах, чтобы доказать, что он обладает необходимыми качествами для игры за столь великий клуб. Думаю, каждый игрок «Реала» заслужил такого прощания. Желаю ему всего наилучшего в новой главе его жизни», – сообщил Касильяс.