Черышев выбыл на четыре месяца и пропустит Евро-2016

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев не сможет помочь сборной России на чемпионате Европы во Франции. У 25-летнего игрока диагностирована хроническая тендопатия сухожилия прямой мышцы бедра. В ближайшее время хавбеку потребуется операция. Срок восстановления футболиста составит как минимум четыре месяца.

Напомним, что у россиянина случился рецидив травмы в матче 36-го тура чемпионата Испании против «Вильярреала».

В нынешнем розыгрыше Примеры Черышев провел 9 матчей, в которых забил три гола и сделал одну результативную передачу.