Песьяков: «Спартаку» кровь из носу нужно попасть в еврокубки»

Голкипер «Спартака» Сергей Песьяков после игры 27-го тура РФПЛ против «Динамо» (3:0) отметил, что его не волнует турнирное положение бело-голубых, которые могут покинуть Премьер-лигу по итогам нынешнего сезона. При этом страж ворот подчеркнул, что его команде жизненно необходимо обеспечить себе попадание в еврокубки на сезон-2016/17.

– Знаете, что можете благодаря победе в дерби отправить «Динамо» в первый дивизион?

– Мы сконцентрированы на себе. Кровь из носа надо попасть в еврокубки. У нас появился шанс, и мы хотим его использовать.

– Чувствовалось, что «Динамо» не то, что еще пару лет назад?

– Наверное, вам со стороны виднее это. Хотя, и турнирная таблица многое показывает – место соперника.