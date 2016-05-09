Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кутепов: «Мне комфортно играть с любым партнером по обороне»

    Защитник «Спартака» Илья Кутепов после победного поединка с «Динамо» в 27-м туре РФПЛ признался, что чувствует себя комфортно на поле с любым партнером по обороне. Напомним, что в матче с бело-голубыми связку с Кутеповым в центре защитной линии составил Сальваторе Боккетти, в то время, как в игре прошлого тура с «Локомотивом» партнером защитника был Александр Пуцко.

    – «Спартак» не пропустил. Это, наверное, для вас самое главное, как для защитника?

    – Да, потому что мы выполняем свою задачу, а нападающие выполнили сегодня свою. Команда сыграла отлично.

    – При этом были моменты у ворот «Спартака», и где-то «Динамо» не повезло.

    – Безошибочно нельзя сыграть ни в одном матче. «Динамо» – хорошая команда, создавала моменты, но должно же было нам когда-то повезти?

    – С кем вам комфортнее играть: с Боккетти или с Пуцко?

    – Странный вопрос. Когда требует ситуация, можно с любым партнером сыграть и это никак не повлияет на ситуацию на поле. Мне комфортно с любым.

    – Болельщики здорово поддерживали вашу команду, потому что жаждут, чтобы «Динамо» опустилось в первую лигу.

    – Хочу сказать нашим фанатам отдельное спасибо, потому что они очень хорошо нас поддерживали, гнали команду вперед. Мы их слышали.

    – «Динамо» было одним из самых легких соперников в сезоне?

    – Нет, в этом сезоне нет легких соперников.

    – Но с ними было комфортно играть?

    – Это немного неточная формулировка, потому что была очень упорная борьба.

    – Как думаете, они смогут удержаться в Премьер-лиге?

    – Я желаю им удачи, и пусть они решат свои задачи, которые ставят перед собой.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.05.2016 00:50
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 9 мая 2016, 07:38

      Молодец,тактично отвечает и в принципе неплохо играет.Удачи.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11