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  • Венгер: «Удивило то, как «Сити» резко пошел в атаку в дебюте матча»

Венгер: «Удивило то, как «Сити» резко пошел в атаку в дебюте матча»

8 мая 2016, 21:26
2

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал ничью с «Манчестер Сити» в игре 37-го тура АПЛ (2:2), отметив, что был удивлен натиском «горожан» в дебюте матча.

«Удивило то, как «Сити» резко пошел в атаку в дебюте матча. Но мы проявили характер и смогли сдержать этот напор. Футболистам «Манчестер Сити» хотелось порадовать Пеллегрини в его последней встрече на родном стадионе, они показали себя с самой лучшей стороны. Не думал, что сможем забить при счете 1:1, однако, пропустив второй мяч, мы продемонстрировали желание и у нас снова начали появляться моменты у ворот соперника. Проигрыш не входил в наши планы.

Теперь мы должны закончить начатое в игре с «Астон Виллой» – хотим завершить сезон победой перед своими зрителями», – сказал Венгер.

Источник: BBC
Англия. Премьер-лига Арсенал Манчестер Сити Венгер Арсен Пеллегрини Мануэль
Комментарии (2)
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B@uk@
1462734121
Отличный был матч!!!
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LMI
1462735426
Удивило ??? Что-то несет Венгер вообще какую-то фигню Завязывай Арсен, все просим тебя - проведи достойно летнее ТО, следующий сезон, который для тебя - уверен, будет последним. Хватит уже лажать, хватит!!!!!
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