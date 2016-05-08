Венгер: «Удивило то, как «Сити» резко пошел в атаку в дебюте матча»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал ничью с «Манчестер Сити» в игре 37-го тура АПЛ (2:2), отметив, что был удивлен натиском «горожан» в дебюте матча.

«Удивило то, как «Сити» резко пошел в атаку в дебюте матча. Но мы проявили характер и смогли сдержать этот напор. Футболистам «Манчестер Сити» хотелось порадовать Пеллегрини в его последней встрече на родном стадионе, они показали себя с самой лучшей стороны. Не думал, что сможем забить при счете 1:1, однако, пропустив второй мяч, мы продемонстрировали желание и у нас снова начали появляться моменты у ворот соперника. Проигрыш не входил в наши планы.

Теперь мы должны закончить начатое в игре с «Астон Виллой» – хотим завершить сезон победой перед своими зрителями», – сказал Венгер.