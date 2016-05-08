Серия А. «Верона» обыграла «Ювентус», «Наполи» победил «Торино»

В 37-м туре Серии А «Ювентус» в ранге чемпиона потерпел выездное поражение от «Вероны». На голы Тони и Вивиано туринцы смогли ответить лишь точным выстрелом Дибалы с пенальти уже в компенсированное арбитром время. В другой встрече «Наполи» переиграл «Торино» усилиями Игуаина и Кальехона.

Чемпионат Италии. Серия А. 37-й тур

Верона (Верона) – Ювентус (Турин) – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Тони (пенальти), 43; 2:0 – Вивиани, 55; 2:1 – Дибала (пенальти), 90+4.

Удаление: Алекс Сандро, 90+2.

Торино (Турин) – Наполи (Неаполь) – 1:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Игуаин, 12; 0:2 – Кальехон, 20; 1:2 – Перес, 66.

Удаление: Вивес, 90.

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