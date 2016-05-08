Гаджиев: «Амкар» играл по сердцу, на эмоциях, не хватило расчетливости»

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился своими первыми впечатлениями от ничьи в матче с «Уралом» (1:1) в рамках 27-го тура российской Премьер-лиги.

«Нужно было быть более дисциплинированными. Мы вновь пропустили от «Урала» после стандартного положения. Хотя говорили об этом, выполняли на тренировках, но в матчах необходимо играть строго в отдельных эпизодах. Нужно сохранять свое преимущество, мы ведь вели 1:0.

Соперник играл неплохо, старался, смотрелся организованно... Но в обороне «Урал» недостаточно сыгран, в последних играх у них были проблемы, мы это видели. Этими проблемами надо было воспользоваться, сыграть расчетливее, по уму. Мы играли по сердцу, хватало борьбы и эмоции, но расчетливости не хватило», – отметил Гаджиев.