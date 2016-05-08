Сафонов: «Уралу» не везет этой весной, сегодня «шмели» проиграют»

Известный агент, президент «СА-Футбольное агентство» Алексей Сафонов выразил мнение, что в предстоящем матче 26-го тура российской Премьер-лиги между «Амкаром» и «Уралом» победу со счетом 1:0 одержат пермяки.

«Пермяки неплохо выступают в родных стенах, фактор поля тоже сыграет свою роль. «Урал» же не слишком удачен этой весной, поэтому и сейчас он останется без очков», – сказал Сафонов.

Прогнозы на другие матчи 27-го тура РФПЛ можно посмотреть в специальном материале «Бомбардира».