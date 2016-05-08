Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 27-й тур РФПЛ

«Бомбардир» продолжает битву прогнозов, в которой сотрудники редакции стараются обыграть известного футбольного агента Алексея Сафонова. В 27-м туре вызов президенту «СА-Футбольное агентство» бросает редактор ленты новостей Максим Яценко.

«Крылья Советов» – «Уфа» – 1:0

Алексей Сафонов: Прогноз: 1:1. Верю, что клуб из Самары сможет выцарапать очко. Команде надо обезопасить себя от зоны стыковых игр, так что поставлю здесь на ничью.

Максим Яценко: Прогноз: 1:1. Пускай «крылышки» и не проигрывают уже пять матчей кряду, но дома команда играет не очень уверенно. А вот гости, в свою очередь, плохо играют в гостях. Наиболее вероятным исходом я вижу ничью.

«Ростов» – «Локомотив» – 2:1

А.С. Прогноз: 2:1. Тяжелая игра предстоит, но верю, что подопечные Курбана Бердыева добьются желаемого успеха. Хотелось бы, чтобы все решилось на футбольном поле и обошлось без судейских ошибок.

М.Я. Прогноз: 1:2. Железнодорожники после внушительной серии игр без поражений довольно неожиданно уступили «Спартаку». Аналогичная история в прошлом туре произошла и с «Ростовом». Как по мне, на поле сойдутся две равные по силам команды, однако рискну предположить, что гости увезут победу.

ЦСКА – «Терек» – 1:0

А.С. Прогноз: 1:0. Армейцы тяжело идут, в Кубке России они откровенно разочаровали своей игрой. Поэтому хотелось бы, чтобы футболисты ЦСКА смогли несколько реабилитироваться за свой конфуз в Казани.

М.Я. Прогноз: 3:1. Армейцев очень сложно остановить, а ошибка «Ростова» в прошлом туре только придаст им уверенности. Москвичи уверенно обыграют «Терек».

«Анжи» – «Зенит» – 0:1

А.С. Прогноз: 1:3. Верю, что Петербург возьмет три очка. Подопечные Виллаш-Боаша настроены на «дубль» в текущем сезоне и вряд ли допустят осечку в противостоянии с главным аутсайдером сезона.

М.Я. Прогноз: 0:3. Последние игры с участием «Зенита» получаются настоящими спектаклями. Петербуржцы, без сомнения, должны обыгрывать аутсайдера, а зрители стадиона в Махачкале должны стать свидетелями большого количества забитых мячей.

«Кубань» – «Мордовия» – 1:2

А.С. Прогноз: 1:0. Приход нового главного тренера должен пойти «Кубани» на пользу. В команде собраны неплохие исполнители, но им чего-то не хватало, чтобы добиваться результата.

М.Я. Прогноз: 2:2. Если саранская команда в последних трех играх набрала пять очков, то краснодарцы все три матча проиграли. «Мордовия» весьма неуступчива на выезде в этом году и, если не считать поражения от ЦСКА, то саранцы в гостях в весенней части сезона не проигрывали. Думаю, что не проиграют и в этот раз.

«Рубин» – «Краснодар» – 1:1

А.С. Прогноз: 1:0. «Краснодару» сейчас каждое очко на вес золота, ведь «быкам» хочется влезть в зону Лиги чемпионов. Но мне кажется, что тут удача будет на стороне хозяев поля.

М.Я. Прогноз: 1:1. Краснодарцы на ходу, но, как я считаю, на этот раз не следует ждать легкой прогулки для «быков». Наиболее вероятным исходом я вижу ничейный результат.

«Амкар» – «Урал» – 1:1

А.С. Прогноз: 1:0. Пермяки неплохо выступают в родных стенах, фактор поля тоже сыграет свою роль. «Урал» же не слишком удачен этой весной, поэтому и сейчас он останется без очков.

М.Я. Прогноз: 0:0. В игре двух примерно равных по силе команд сложно выделить фаворита, поэтому остановлю свой выбор на ничьей. Предположу, что игра будет «сухой».

«Спартак» – «Динамо» – 3:0

А.С. Прогноз: 1:2. Верю, что бело-голубые прервут свою черную полосу в чемпионате. Видно, что у них есть потенциал, но что-то пока не складывается. Пора сейчас начинать набирать очки, так как потом может быть уже слишком поздно.

М.Я. Прогноз: 2:0. Гости ничего не смогут противопоставить красно-белым и подарят им три очка. Предполагаю, что «Динамо» даже не сумеет забить.

27-й тур:

Алексей Сафонов — «Бомбардир» — 10:13

Итоговый счет:

Алексей Сафонов – «Бомбардир» — 247:252

Правила подсчета очков:

Точный счет — 4 балла

Точная разность мячей — 3 балла

Точный исход — 2 балла

Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 26-й тур РФПЛ

Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 25-й тур РФПЛ

Фото: rfpl.org