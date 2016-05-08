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    Кисляк: «В последнем туре с ЦСКА «Рубин» будет биться до последнего»

    Полузащитник «Рубина» Сергей Кисляк поделился своими впечатлениями от ничьи в матче 27-го тура российской Премьер-лиги против «Краснодара» (1:1), а также рассказал о мотивации команды на остаток сезона.

    — Мне показалось, что в первом тайме мы играли лучше «Краснодара», а во втором краснодарцы нас переиграли. Ничья на своем поле — думаю, можно считать, что мы потеряли два очка.

    — Так получается, что «Рубин» – одна из тех команд, которая многое решает в чемпионской гонке: в последнем туре играете с ЦСКА. Но как найти мотивацию у команды? Ведь ниже команда не поднимется, выше – тоже.

    — Это футбол, это чемпионат России. Каждая игра интересна, очень сильные соперники, так что в каждом матче ты проверяешь себя, достоин ли ты выступать за такой клуб, как «Рубин».

    — С ЦСКА также будете биться?

    — Обещаю, что мы в каждом матче будем биться до последнего.

    Источник: ФК «Рубин»

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    08.05.2016 12:30
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +281

      serhz 8 мая 2016, 17:49

      Надо было раньше биться . а сейчас что изменится ? -на прощание ноги переломаете сборникам , на большее то вы не способны.

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 8 мая 2016, 16:49

      Рубин за игру с ЦСКА ждет бабульки от Газпрома и Ростова.

      0
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      Рейтинг: -16

      scikuni 8 мая 2016, 14:29

      ахаха ляжете под столичных, это только у краснодара отбирать лч можете

      0
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      Рейтинг: +31

      iglls73 8 мая 2016, 12:36

      Молодцы ребята, но большая вероятность, что Гинер свои щупальца и сюда сунет

      -1
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