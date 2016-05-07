Карпин: «Голы в наши ворота в последних двух матчах – это какая-то мистика»

Главный тренер армавирского «Торпедо» Валерий Карпин прокомментировал результат матча 35-го тура ФНЛ против «Тюмени» (2:1).

– Оба тайма были за нами. Первые 20 минут было немного сумбура, а затем мы стали создавать в атаке моменты, причем вторую игру подряд. Затем – вторую игру подряд, что с «Факелом», что сейчас – один удар в створ ворот, и нам гол залетает. Это какая-то мистика. Во втором тайме продолжили играть, как в первом, только еще и забили.

– За весь матч торпедовцы нанесли 16 ударов по воротам. Это больше, чем в любой другой игре весеннего отрезка. Это результат того, что команда сыгрывается и ведет комбинационный футбол? Или просто была установка чаще бить?

– Команда и играла в комбинационный футбол во всех играх, если вы смотрели все матчи. Ну, кроме игры с КАМАЗом. Так что дело не в комбинационном футболе. Возможно, раскрепостились. Терять, в принципе, сейчас нечего. Играли в футбол, так скажем. Результат, наверное, меньше довлеет.

– Поэтому легче игралось?

– Естественно. Мяча не боишься, ноги не трясутся. А когда нет права на ошибку, даже на ничью, закрепощенно себя чувствуешь.

– Тренер «Тюмени» сказал, что сегодня была худшая игра его команды в этом сезоне.

– По мне, худшая игра у них была против нас в Тюмени, хоть они и выиграли 1:0.

– То есть, сейчас, на Ваш взгляд, они лучше сыграли?

– Они играли намного лучше. Играли хотя бы в футбол, – цитирует Карпина официальный сайт «Торпедо».