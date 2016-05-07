Пеллегрини: «Не понимаю спекуляций на тему моего отношения к результатам в конце сезона»

Главный тренер «Манчестер Сити» Мануэль Пеллегрини подчеркнул, что намерен бороться за попадание в Лигу чемпионов, несмотря на то, что не будет работать с командой в следующем сезоне.

«Конечно, я думаю, что очень важно попасть в Лигу чемпионов. Я ухожу, но, конечно же, беспокоюсь о том, чтобы финишировать в четверке, потому что хочу завершить сезон как можно лучше.

Из пяти последних игр в АПЛ мы проиграли всего одну, так что я полностью заинтересован в том, чтобы команда сыграла в Лиге чемпионов в следующем году. Для меня это очень важно, и я не понимаю спекуляций на эту тему», – сказал Пеллегрини.